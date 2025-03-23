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Ближний Восток

Высокопоставленная делегация ХАМАСа прибыла в Турцию

Турция
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 23 марта 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 11:26
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и член политбюро террористической группировки ХАМАС Халиль аль-Хайя.
Turkish Foreign Ministry press service via AP; AP Photo/Khalil Hamra

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с делегацией ХАМАСа во главе с членом политбюро этой террористической группировки Халилем аль-Хайя.

"Стороны обменялись взглядами и последних событиях в оккупированной Палестине после того, как сионистский оккупационный режим нарушил перемирие и возобновил геноцид и агрессию против палестинцев в Газе, а также разрушение Турецкой больницы сектора", – передает иранское агентство Tasnim.

Обсуждались также американские инициативы по достижению перемирия. Ответственность за то, что переговоры зашли в тупик, стороны возложили на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, обвинив его в том, что он использует голод в качестве средства для достижения своих целей.

Ближний Восток
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