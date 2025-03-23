Опрос Gallup: большинство жителей Газы покинули бы сектор, даже временно

Опрос, проведенный компанией Gallup, свидетельствует, что большинство жителей сектора Газы, если бы у них была такая возможность, покинули бы этот анклав постоянно или временно. Самой привлекательной для переселения страной они называют Германию.

В опросе участвовали 532 респондента старше 18 лет. Он проводился 2-13 марта и был завершен до возобновления военных действий в секторе Газы.

39% опрошенных сказали, что ни за что не покинут Газу, 38% готовы переселиться временно, но затем вернуться. 14% сообщили, что готовы покинуть сектор навсегда. 4% заявили, что намерены остаться в Газе, но отправили бы за границу семью.

13% респондентов сказали, что переселились бы в Германию. 12% уехали бы в Египет. Объединенные Арабские Эмираты и Катар выбрали бы для переезда по 10% опрошенных. Далее следуют Кувейт, Канада, Турция и США.