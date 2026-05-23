Кубок Стэнли. "Вегас" обыграл "Колорадо"
время публикации: 23 мая 2026 г., 11:02 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 11:09
В финальной серии Западной конференции НХЛ "Вегас" ведет в счете 2:0.
"Голден Найтс" победил во втором матче "Колорадо Эвеоанш" 3:1.
На 50-й минуте в счете вел "Колорадо".
Две шайбы, в том числе победную, забросил Иван Барбашев.
Джек Эйхель набрал 2 (1 + 1) очка вошел в историю. В 54 матчах Кубка Стэнли он набрал 61 очко (третий результат в истории НХЛ для игроков, родившихся в США).
