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Ближний Восток

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей одного из районов Тегерана

Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 24 июня 2025 г., 00:05 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 00:08
ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей одного из районов Тегерана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала на фарси предупреждение для жителей седьмого административного района Тегерана, находящихся в зоне будущей атаки ВВС ЦАХАЛа.

"Уважаемые граждане, в целях вашей безопасности просим вас немедленно покинуть район, отмеченный на карте и не приближаться к нему в течение нескольких часов", – сказано в этом предупреждении.

В сообщении говорится, что целями предстоящей атаки станет "военная инфраструктура режима аятолл".

Ближний Восток
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