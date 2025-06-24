ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей одного из районов Тегерана

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала на фарси предупреждение для жителей седьмого административного района Тегерана, находящихся в зоне будущей атаки ВВС ЦАХАЛа.

"Уважаемые граждане, в целях вашей безопасности просим вас немедленно покинуть район, отмеченный на карте и не приближаться к нему в течение нескольких часов", – сказано в этом предупреждении.

В сообщении говорится, что целями предстоящей атаки станет "военная инфраструктура режима аятолл".