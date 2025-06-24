ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей одного из районов Тегерана
время публикации: 24 июня 2025 г., 00:05 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 00:08
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала на фарси предупреждение для жителей седьмого административного района Тегерана, находящихся в зоне будущей атаки ВВС ЦАХАЛа.
"Уважаемые граждане, в целях вашей безопасности просим вас немедленно покинуть район, отмеченный на карте и не приближаться к нему в течение нескольких часов", – сказано в этом предупреждении.
В сообщении говорится, что целями предстоящей атаки станет "военная инфраструктура режима аятолл".
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2025