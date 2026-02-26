Россия переправляет мигрантов в Европу через подземные туннели в Беларуси в рамках своей гибридной войны против Запада. Как сообщает британское издание The Telegraph, польские официальные лица утверждают, что Беларусь привлекла "специалистов с Ближнего Востока, обладающих высоким уровнем экспертизы" для проектирования туннелей.

Польские пограничники обнаружили четыре туннеля под границей с Беларусью, все – в 2025 году. Один из самых больших туннелей был обнаружен возле деревни Наревка на востоке Польши в середине декабря 2025 года. Туннель был высотой 1,5 метра, вход с белорусской стороны был скрыт в лесу. Туннель проходил примерно 50 метров по белорусской стороне границы и еще на 10 метров – по польской.

После выхода из туннеля были задержаны 130 мигрантов, главным образом, из Афганистана и Пакистана. Предполагается, что непосредственно к времени обнаружения туннелем воспользовались 180 мигрантов.

Военные эксперты утверждают, что такие туннели способны строить такие "ближневосточные группы" как ХАМАС, "Хизбалла", некоторые фракции в Курдистане и, возможно, "Исламское государство".

Американский военный историк и стратег доктор Линетт Нусбахер считает вполне правдоподобной версию о "Хизбалле". Майор Роб Кэмпбэлл, специалист по фортификации и бывший сапер британской армии, считает, что может быть причастен ХАМАС или палестинский "Исламский джихад".

Бывший полковник израильской разведки Сарит Захави заявила, что иранские прокси – лишь одно из нескольких возможных объяснений. "Есть ли у "Хизбаллы" и любых иранских прокси такие способности? Да. Единственные они? Нет. Вероятно, и другие обладают такими знаниями, от курдских милиций в Сирии до "Исламского государства", – отметила она.

The Telegraph со ссылкой на польских специалистов пишет, что речь идет лишь о предположениях, поскольку доказательств причастности конкретных групп к созданию туннелей в настоящий момент нет.