13 апреля 2026
Французская корпорация Lafarge признана виновной в финансировании террора

время публикации: 13 апреля 2026 г., 19:17 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 19:21
Суд Парижа признал компанию по производству цемента Lafarge виновной в финансировании террора в связи с тем, что она выплачивала действовавшим в Сирии джихадистским группировкам миллионы евро, чтобы позволить своему предприятию продолжить работу.

Бывший генеральный директор Lafarge Бруно Лафон приговорен к шести годам тюремного заключения по обвинению в финансировании террора, его бывший заместитель Кристиан Эрро проведет за решеткой пять лет. Компания выплатит штраф в размере 1125000 евро.

Согласно вердикту, общая сумма выплат группировкам, прежде всего – "Исламскому государству", составила по меньшей мере 5,6 миллиона евро. Судья Изабель Прево-Депре заявила, что Lafarge и ИГ создали коммерческое партнерство, направленное на эксплуатацию сирийских природных ресурсов.

Отметим, что против компании выдвинуты также обвинения в преступлениях против человечности. В 2022 году она достигла внесудебного урегулирования в США, чтобы избежать обвинений в финансировании террора. Lafarge согласилась выплатить 778 миллионов долларов штрафа.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 18 октября 2022

В США французская компания оштрафована на 778 млн долларов за финансирование ИГИЛ в Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 мая 2022

Компании Lafarge, платившей ИГ, будут предъявлены обвинения в преступлениях против человечности
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 12 марта 2017

El Pais: Как "Исламское государство" вымогало деньги у гиганта цементной промышленности