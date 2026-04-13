Французская корпорация Lafarge признана виновной в финансировании террора

Суд Парижа признал компанию по производству цемента Lafarge виновной в финансировании террора в связи с тем, что она выплачивала действовавшим в Сирии джихадистским группировкам миллионы евро, чтобы позволить своему предприятию продолжить работу.

Бывший генеральный директор Lafarge Бруно Лафон приговорен к шести годам тюремного заключения по обвинению в финансировании террора, его бывший заместитель Кристиан Эрро проведет за решеткой пять лет. Компания выплатит штраф в размере 1125000 евро.

Согласно вердикту, общая сумма выплат группировкам, прежде всего – "Исламскому государству", составила по меньшей мере 5,6 миллиона евро. Судья Изабель Прево-Депре заявила, что Lafarge и ИГ создали коммерческое партнерство, направленное на эксплуатацию сирийских природных ресурсов.

Отметим, что против компании выдвинуты также обвинения в преступлениях против человечности. В 2022 году она достигла внесудебного урегулирования в США, чтобы избежать обвинений в финансировании террора. Lafarge согласилась выплатить 778 миллионов долларов штрафа.