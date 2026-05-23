Разведслужбы Турции задержали в Сирии 10 боевиков ИГ

Разведывательные службы Турции задержали в Сирии 10 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) и доставили их на турецкую территорию. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в структурах безопасности.

По данным источников, операция проводилась в координации с сирийской разведкой. Все задержанные связаны с терактами, осуществленными в Турции в минувшие годы.

Как отмечает агентство Anadolu, все подозреваемые имеют турецкое происхождение. Один из них, по имеющимся сведениям, был связан с организаторами крупного теракта 2015 года у железнодорожного вокзала в Анкаре, в результате которого погибли более 100 человек.

Источники также сообщили, что еще один из задержанных ранее занимал пост главы разведки ИГ по турецкому направлению.

Задержанным предъявлены обвинения в вооруженной подготовке, пропагандистской деятельности, а также в планировании и поддержке террористических атак.