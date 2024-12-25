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Ближний Восток

Эрдоган пообещал похоронить сирийских курдов, если они не сложат оружие

Турция
Сирия
Курды
время публикации: 25 декабря 2024 г., 13:51 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 14:02
Эрдоган пообещал похоронить сирийских курдов, если они не сложат оружие
AP Photo/Khalil Hamra

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, если действующие в Сирии курдские боевики не сложат оружие, их похоронят. Турецкие власти считают отряды курдской самообороны ответвлением "Рабочей партии Курдистана", объявленной террористической группировкой.

"Убийцам-сепаратистам придется распрощаться с оружием, или их вместе с этим оружием похоронят в сирийской земле. Мы уничтожим террористические группировки, которые пытаются возвести кровавую стену между нами и нашими курдскими братьями", – сообщил он.

По его словам, Турция преследует в Сирии только одну цель – обеспечить мир и стабильность. "Мы рады видеть, как флаг свободной Сирии развивается рядом с нашим в Алеппо, Дамаске, Хаме, Хомсе, Дараа и Манбидже", – сказал он.

Тем временем в окрестностях Манбиджа продолжаются бои между курдскими милициями и протурецкими ополченцами. Курды задействуют артиллерию. По информации Syrian Observatory for Human Rights, есть раненые среди гражданского населения.

Ближний Восток
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