Hurriyet: Эрдоган посетит Сирию во главе большой делегации

Как сообщает газета Hurriyet, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сирию в составе большой делегации, в состав которой войдут и министры, отвечающие за инвестиции. Дата визита не сообщается.

Обозреватель издания Абдулкадыр Сельви отмечает, что первым приоритетом Турции является разоружение курдских боевиков. Он цитирует фактического правителя Сирии Ахмада аш-Шараа, заявившего о необходимости разоружения всех действующих в стране группировок.

Минувшим днем президент Турции Режеп Тайип Эрдоган заявил, что официальная Анкара поддерживает тесные контакты с новым сирийским руководством, добавив, что визиты в Сирию станут еще более интенсивными.

"Ни в Сирии, ни в регионе в целом, нет место для таких группировок, как "Исламское государство" и Рабочая партия Курдистана", – сказал он, заявив о необходимости территориальной целостности Сирии и обещав оказать южному соседу помощь в восстановлении хозяйства.