"Мосад" на фарси поздравил победителя и назвал имя нового главы "Хатам аль-Анбия"

Страница "Mossad Farsi", связь которой с израильской спецслужбой не подтверждена, но и не отрицается, подвела итоги своеобразной викторины, объявленной днем ранее.

Поскольку иранские власти объявили о назначении нового командующего штабом военно-инженерного подразделения КСИР "Хатам аль-Анбия", чтобы защитить его безопасность, ведущие страницы "Мосада" на фарси сообщили, что израильской разведке прекрасно известно это имя, как и сам новый руководитель, а затем предложили читателям его угадать.

Имя назначенного начальника было названо уже через несколько часов: им оказался Али Абдоллахи Алиабади. Пользователю по имени Бехнам Гхолипур (судя по Х-аккаунту – он гражданский активист из Ирана), первым назвавшему назначенца, предложили связаться с "Мосадом" для получения награды.

Али Абдоллахи Алиабади 66 лет, он бригадный генерал Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР), ранее занимал должность заместителя координатора Генерального штаба вооруженных сил Ирана. В его послужном списке десятки лет службы в КСИР, он возглавлял дивизию "Кудс", был заместителем командующего ВВС, после чего был заместителем командующего полицейскими силами.

С 2005 по 2009 год он был губернатором двух иранских провинций, Семнан и Гилян, а в 2009 году занял пост заместителя министра внутренних дел по вопросам полиции и внутренней безопасности. В 2019 году был включен в санкционный список минфина США.