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Ближний Восток

Эр-Рияд нанес удары по военным целям хуситов в Ходейде

Саудовская Аравия
Хуситы
время публикации: 25 июля 2026 г., 06:44 | последнее обновление: 25 июля 2026 г., 06:44
Эр-Рияд нанес удары по военным целям хуситов в Ходейде
SANA via AP

Эр-Рияд нанес удары по военным целям хуситов в Ходейде.

Источник в йеменских службах безопасности сообщил агентству AFP, что среди целей Саудовской Аравии были военно-морская база в портовом городе Ходейда и военный лагерь на острове Камаран.

Обострение конфликта знаменует собой новый фронт войны, охватившей регион после американо-израильских ударов по Тегерану в феврале, и происходит на фоне параллельной блокады Ираном Ормузского пролива.

"Нападения саудовского противника на гражданские объекты в Ходейде и на острове Камаран представляют собой опасную эскалацию", – говорится в сообщении группировки "Ансар Аллах".

Поддерживаемые Ираном хуситы клянутся отомстить Саудовской Аравии, обвинив ее в обстрелах гражданской инфраструктуры.

Ближний Восток
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