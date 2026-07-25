Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 25 июля, на большей части территории страны температура немного повысится, будет ясно и жарко. Слабый ветер.

В Иерусалиме – 19-32 градусов, в Тель-Авиве – 26-33, в Хайфе – 23-30, в Эйлате – 28-42, в Беэр-Шеве – 22-38, на побережье Мертвого моря – 29-42, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-33, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-34, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн 120-220 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В воскресенье – незначительный спад жары. В понедельник-четверг – жарко, переменная облачность.