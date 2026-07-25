ВМС США вывели из строя танкер, пытавшийся обойти блокаду иранских портов

ВМС США заявляют, что обстреляли и вывели из строя танкер, пытавшийся обойти американскую блокаду иранских портов.

"Мы обезвредили танкер после того, как экипаж как минимум четыре раза пытался прорвать блокаду", – заявил агентству AFP капитан ВМС Тим Хокинс, пресс-секретарь Центрального командования США.

Точное географическое название или координаты CENTCOM традиционно не разглашает из соображений оперативной безопасности, указывая лишь, что перехват произошел непосредственно в акватории у берегов Ирана на маршруте следования в иранский порт.