UKMTO: у берегов Йемена предпринята попытка захвата контейнеровоза

Центр координации морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получил сообщение о том, что у берегов Йемена было совершено нападение на контейнеровоз. Скоростная лодка открыла по нему огонь, пытаясь захватить судно.

Нападение было совершено в 26 километрах (14 морских милях) от южного берега Йемена. Начато расследование. Судам рекомендовано проявлять при движении осторожности и сообщать UKMTO о всех подозрительных инцидентах.