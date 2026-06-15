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Ближний Восток

UKMTO: у берегов Йемена предпринята попытка захвата контейнеровоза

Йемен
Судоходство
время публикации: 15 июня 2026 г., 12:33 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 12:58
UKMTO: у берегов Йемена предпринята попытка захвата контейнеровоза
AP Photo/Asghar Besharati

Центр координации морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получил сообщение о том, что у берегов Йемена было совершено нападение на контейнеровоз. Скоростная лодка открыла по нему огонь, пытаясь захватить судно.

Нападение было совершено в 26 километрах (14 морских милях) от южного берега Йемена. Начато расследование. Судам рекомендовано проявлять при движении осторожности и сообщать UKMTO о всех подозрительных инцидентах.

Ближний Восток
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