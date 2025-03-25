Хуситы обвинили ВС США в разрушении онкологической больницы в Сааде

"Управление по правам человека" провинции Саад, находящейся под контролем движения "Ансар Аллах", заявило, что в результате авиаударов американских ВВС полностью разрушена онкологическая больница "Аль-Расул Аль-Аазам", что привело к гибели гражданских лиц.

В сообщении говорится, что по зданию и территории больницы было нанесено не менее 13 авиаударов.

В заявлении, распространенном телеканалом "Аль-Масира", хуситы обвиняют США в нарушении "норм международного гуманитарного права" и призывают международные организации остановить "преступления США".