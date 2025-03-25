x
25 марта 2025
|
последняя новость: 01:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 марта 2025
|
25 марта 2025
|
последняя новость: 01:14
25 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Хуситы обвинили ВС США в разрушении онкологической больницы в Сааде

США
Хуситы
время публикации: 25 марта 2025 г., 01:14 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 01:14
Хуситы обвинили ВС США в разрушении онкологической больницы в Сааде
AP Photo/Osamah Abdulrahman

"Управление по правам человека" провинции Саад, находящейся под контролем движения "Ансар Аллах", заявило, что в результате авиаударов американских ВВС полностью разрушена онкологическая больница "Аль-Расул Аль-Аазам", что привело к гибели гражданских лиц.

В сообщении говорится, что по зданию и территории больницы было нанесено не менее 13 авиаударов.

В заявлении, распространенном телеканалом "Аль-Масира", хуситы обвиняют США в нарушении "норм международного гуманитарного права" и призывают международные организации остановить "преступления США".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2025

535-й день войны: удары в Газе, действия в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 марта 2025

Американские ВВС нанесли новые удары по позициям йеменских хуситов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2025

Сирены "Цева адом" в центре Израиля. Обстрел из Йемена
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 марта 2025

Хуситы снова заявили, что "успешно" атаковали аэропорт "Бен-Гурион"