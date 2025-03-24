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Ближний Восток

Американские ВВС нанесли новые удары по позициям йеменских хуситов

США
Йемен
Хуситы
время публикации: 24 марта 2025 г., 21:50 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 21:59
Американские ВВС нанесли новые удары по позициям йеменских хуситов
U.S. Navy via AP

Из Йемена поступает информация о новых американских ударах по объектам хуситов. Сообщается по меньшей мере о 12 атаках. На данном этапе эта информация официально не подтверждается ни американской, ни йеменской стороной.

Отметим, что, несмотря на эти атаки, действующие при поддержке Ирана хуситы выпустили баллистическую ракету по израильской территории. Она была перехвачена вне воздушного пространства Израиля, однако обломки перехватчиков упали в районе Бейт-Шемеша и Ришон ле-Циона.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил о начале решительной военной операции против хуситов. По его словам, США задействуют сокрушительную военную силу, пока цели операции не будут достигнуты.

"Хуситам: ваше время кончилось. Ваши удары должны прекратиться немедленно. Иначе перед вами разверзнется ад – вы никогда не видели ничего подобного. Ирану: немедленно прекратите поддерживать хуситов и не смейте угрожать американскому народу и американскому президенту", – сообщил Трамп.

Ближний Восток
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