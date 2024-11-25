Аятолла Хаменеи: "Нетаниягу нужно приговорить к смерти"

Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи прокомментировал решение Международного уголовного суда выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Выступая в Тегеране перед активистами милиции "Басидж", иранский лидер заявил, что ордеров на арест явно недостаточно. "Нетаниягу и других сионистских лидеров необходимо приговорить к смерти", – сообщил Хаменеи.

"Удары сионистов по Ливану и Палестине не приведут к победе. Это военные преступления. Ливанский и палестинский народ должны понять: единственный способ противостоять Израилю – путь вооруженной борьбы", – сказал, выразив уверенность, что и "Басидж" сыграет роль в этой борьбе.