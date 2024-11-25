Убийство раввина Цви Когана: усиливается версия, что за преступлением стоят палестинцы

Информированный израильский источник сообщил, что в ходе расследования убийства посланника ХАБАДа раввина Цви Когана в ОАЭ версия о причастности Ирана к совершению этого преступления на данном этапе не нашла подтверждения, однако становится все более вероятной версия о том, что речь идет о причастности палестинской террористической организации. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает "Исраэль а-Йом".

Напомним, ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов опубликовали имена троих подозреваемых в похищении и убийстве раввина Цви Когана: все они граждане Узбекистана: Олимбой Тохирович Давлетяров, 28 лет, Махмуджон Абдурахим-оглы Кинджабоев, 28 лет, а также Азизбек Камилович Исмаилов, 33 года.

Похищение и убийство раввина Цви Когана в ОАЭ

Утром 24 ноября поступило сообщение об обнаружении тела убитого мужчины в ОАЭ. Была проведена процедура опознания, в результате которой была установлена личность убитого.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби пропал посланник Хабада гражданин Израиля и Молдовы раввин Цви Коган, отслуживший в ЦАХАЛе. Последние несколько лет он проживал в ОАЭ. По данным источников в службах безопасности Израиля, связь с ним была потеряна в минувший четверг.

В канцелярии премьер-министра заявляли: "Посланник Хабада Цви Коган, гражданин Израиля и Молдовы, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, пропал в минувший четверг. С момента его исчезновения и на фоне информации о том, что это может быть теракт, начато масштабное расследование".

Израильские службы безопасности работают в сотрудничестве со службами безопасности Объединенных Арабских Эмиратов, которые проводят расследование. Особо отмечается, что делом Когана занялся "Мосад". В Иерусалиме не исключают, что нападение на раввина было инициировано и спланировано Ираном. СМИ пишут о возможной причастности дипмиссии Ирана к этому преступлению.

По предварительным данным после того, как раввин вышел из кошерного супермаркета, которым он управлял, за ним следили и похитили, выбрав удобный момент.

Сообщалось, что после похищения его организаторы бежали в Турцию.

В начале прошлой недели Цви Коган прилетал в Израиль вместе с главным раввином ОАЭ Леви Ицхаком Дохманом. Во вторник они посетили офис премьер-министра, где встретились с новым послом Израиля в ОАЭ Йоси Шели, и вернулись в Абу-Даби в среду.