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Reuters: хуситы при посредничестве Ирана ведут с Россией переговоры о поставках ракет "Яхонт"

время публикации: 25 сентября 2024 г., 14:26 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 14:29
Reuters: хуситы при посредничестве Ирана ведут с Россией переговоры о поставках ракет "Яхонт"
Wikipedia.org. Фото: Boevaya mashina

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на западные и региональные источники, Иран выступает посредником на переговорах о поставках йеменским хуситам российских противокорабельных ракет "Яхонт" – экспортного варианта П-800 "Оникс". На западе ракета известна как SS-26.

Согласно агентству, два раунда переговоров российских и йеменских представителей прошли в Тегеране и завершились без достижения соглашения. Однако переговоры будут продолжены – Москва считает такие поставки ответом на применение Украиной западного оружия по целям на российской территории.

"Яхонт" обладает дальностью действия до 300 километров и оснащен 200-кг боевой частью. Эти ракеты позволят хуситам повысить точность ударов по торговым судам в Красном море. Они представляют угрозу и для западных боевых кораблей, находящихся в этом районе для обеспечения безопасности мореходства.

Напомним: хуситы начали атаковать корабли в Красном море в ноябре 2023 года. Они заявили о присоединении к военным действиям против Израиля на стороне ХАМАСа. Удары по судам привели к отказу многих перевозчиков от использования Суэцкого канала и к закрытию порта в Эйлате.

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