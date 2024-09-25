Reuters: хуситы при посредничестве Ирана ведут с Россией переговоры о поставках ракет "Яхонт"

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на западные и региональные источники, Иран выступает посредником на переговорах о поставках йеменским хуситам российских противокорабельных ракет "Яхонт" – экспортного варианта П-800 "Оникс". На западе ракета известна как SS-26.

Согласно агентству, два раунда переговоров российских и йеменских представителей прошли в Тегеране и завершились без достижения соглашения. Однако переговоры будут продолжены – Москва считает такие поставки ответом на применение Украиной западного оружия по целям на российской территории.

"Яхонт" обладает дальностью действия до 300 километров и оснащен 200-кг боевой частью. Эти ракеты позволят хуситам повысить точность ударов по торговым судам в Красном море. Они представляют угрозу и для западных боевых кораблей, находящихся в этом районе для обеспечения безопасности мореходства.

Напомним: хуситы начали атаковать корабли в Красном море в ноябре 2023 года. Они заявили о присоединении к военным действиям против Израиля на стороне ХАМАСа. Удары по судам привели к отказу многих перевозчиков от использования Суэцкого канала и к закрытию порта в Эйлате.