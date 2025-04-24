"Аль-Маджалла" публикует черновик соглашения из 12 пунктов между Израилем и ХАМАСом

Саудовское издание "Аль-Маджалла" утверждает, что редакция получила копию чернового варианта соглашения о прекращении огня в секторе Газы, которое было представлено во время визита делегации ХАМАСа в Каир после визита катарской делегации в Вашингтон.

Речь идет о рамочном соглашении из 12 пунктов, которые приводит издание.

1. В соответствии с договоренностями между США и посредниками из Катара и Египта, в качестве жеста доброй воли в сторону Соединенных Штатов, в первый день соглашения ХАМАС освободит гражданина США, военнослужащего ЦАХАЛа Идана Александра.

2. Будет объявлено о временном прекращении огня на 45 дней, предусматривающем прекращение военных операций и любых полетов над сектором (включая беспилотные). В течение этих 45 дней будут освобождены израильские заложники в обмен на оговоренное количество палестинских заключенных, возобновлены поставки гуманитарной помощи и начаты переговоры об условиях постоянного прекращения огня.

3. На второй день соглашения в соответствии с условиями и положениями первого этапа сделки от 19 января 2025 года о заложниках и заключенных, ХАМАС освободит пять живых заложников из оставшихся в секторе Газы 59 похищенных. В обмен на пятерых заложников Израиль освободит 66 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению (убийц, – прим. ред.), и 611 заключенных из Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. Они будут освобождены одновременно согласно согласованному механизму, без публичных демонстраций и церемоний.

4. Также на второй день соглашения возобновится гуманитарная помощь, продолжится работа аккредитованных агентств ООН и других международных организаций, начнется восстановление инфраструктуры сектора Газы и ввоз оборудования и материалов для размещения беженцев. Будет создан согласованный механизм для гарантии доставки помощи только гражданскому населению.

5. Также на второй день – после освобождения пяти живых заложников – ЦАХАЛ начнет передислокации на позиции, занимаемые им по состоянию на 2 марта 2025 года в районе Рафиаха и на севере сектора Газы.

6. На третий день под эгидой и гарантией посредников начнутся переговоры о заключении постоянного прекращения огня. Они будут включать:

– ключевые положения и условия обмена всех оставшихся израильских заложников на освобождение согласованного количества палестинских заключенных из израильских тюрем,

– передислокацию израильских войск и зону безопасности,

– разоружение сектора Газы,

– договоренности относительно "следующего дня" сектора Газы, которые предложит любая из сторон,

– объявление постоянного прекращения огня.

7. На седьмой день ХАМАС освободит четырех живых израильских заложников в обмен на освобождение Израилем 54 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению и 500 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года. Они будут освобождены одновременно по согласованному механизму, без публичных демонстраций или церемоний. Гаранты соглашения приложат все усилия для обеспечения безопасности оставшихся заложников.

8. Также на седьмой день – после освобождения четырех живых заложников – ЦАХАЛ передислоцируется к востоку от улицы Салах ад-Дин на позиции, занимаемые 2 марта 2025 года, будет обеспечена свобода передвижения невооруженных гражданских лиц через проход Нецарим без ограничений.

9. На десятый день ХАМАС предоставит полную информацию обо всех оставшихся живых заложниках, включающую доказательства, что они живы, и медицинский отчет об их состоянии. В обмен на это Израиль предоставит полную информацию о палестинских заключенных из сектора Газы, задержанных после 7 октября 2023 года.

10. На двадцатый день ХАМАС передаст тела 16 погибших израильских заложников в обмен на тела 160 погибших жителей сектора Газы. Они будут переданы одновременно по согласованному механизму, без публичных демонстраций и церемоний. Кроме того, ХАМАС предоставит доказательства смерти оставшихся израильских заложников. В свою очередь, Израиль предоставит информацию о количестве тел погибших жителей сектора Газы, удерживаемых Израилем. Будет создан согласованный механизм для поддержки процесса освобождения остальных погибших, включая предоставление необходимых для этого средств.

11. Переговоры о договоренностях, необходимых для постоянного прекращения огня, должны быть завершены в течение 45 дней, и после достижения соглашения будут освобождены оставшиеся заложники (живые и погибшие) из списка 59 похищенных, представленного Израилем. В случае, если переговоры о договоренностях для постоянного прекращения огня не будут завершены в указанный выше период, и пока продолжается освобождение израильских заложников, временное прекращение огня может быть продлено на условиях и на срок, согласованные обеими сторонами.

12. Посредники и гаранты (США, Египет и Катар) приложат все усилия для обеспечения завершения переговоров с целью достижения соглашения о договоренностях, необходимых для постоянного прекращения огня.