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Ближний Восток

Иран представил подземную ракетную базу КСИР и новую противокорабельную ракету

Иран
КСИР
время публикации: 02 февраля 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 10:16
Иран представил подземную ракетную базу КСИР и новую противокорабельную ракету
Sepahnews via AP

Командование военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции представило новую подземную ракетную базу, расположенную в скальной породе на южном побережье Ирана. Точное место ее расположения не сообщается.

"В этих подземных городах базируются сотни крылатых ракет, готовых атаковать вражеские эсминцы, обходя их системы электронной защиты. Они расположены на глубине сотни метров, но готовы к развертыванию в самое короткое время", – сообщило государственное телевидение Ирана.

Была представлена и новейшая противокорабельная ракета "Гадр-380". Как утверждает иранская сторона, ее дальность составляет 1000 километров, и она способна преодолевать системы РЭБ. "Они принесут ад вражеским кораблям", – заявляют иранские СМИ.

Ближний Восток
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