Reuters назвал имена российских офицеров, посещавших иранские ракетные объекты

Как сообщает агентство Reuters, несколько высокопоставленных российских специалистов в ракетной области посетили за минувший год Иран. Это стало еще одним проявлением нарастающего военного сотрудничества двух стран.

Агентство получило доступ к документам, свидетельствующим, что для семерых ракетчиков были заказаны билеты на полеты в Тегеран, состоявшиеся 24 апреля и 17 сентября 2024 года. При этом у шестерых из них были паспорта с номерами, указывающими, что они выехали за границу как госслужащие и находятся в командировке. Паспорта той же серии выдаются направляемым за границу военнослужащим.

Высокопоставленный представитель министерства обороны Ирана сообщил, что российские эксперты неоднократно посещали объекты иранской ракетной программы, в том числе, подземные. Некоторые из этих визитов происходили в минувшем сентябре.

Западный дипломат, следящий за ирано-российским сотрудничеством, рассказал, что в сентябре российские специалисты побывали на ракетной базе, расположенной в 15 километрах от расположенного на Каспийском побережье города Амирабад.

Согласно агентству, все семеро являются военнослужащими, двое из них в звании полковника, еще двое – подполковника. Два человека связаны с ПВО, трое – с артиллерией и ракетными войсками. Один человек причастен к разработке новых видов вооружений, еще один работал на полигоне, где проводятся испытания ракет.

Установлены имена большинства офицеров. 48-летний Денис Калько, 46-летний Вадим Малов, 45-летний Андрей Гусев, 43-летний Александр Антонов, 54-летний Марат Хусаинов, 46-летний Сергей Юрченко. В частности, полковник Хусаинов работал на ракетном полигоне "Капустин Яр".

Reuters отмечает: российские специалисты посещали Иран на фоне эскалации напряженности с Израилем и в период обмена военными ударами.