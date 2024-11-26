Глава МИД Ливана: "Соглашение с Израилем может быть заключено уже сегодня"

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что соглашение о прекращении военных действий между Израилем и "Хизбаллой" может быть заключено еще 26 ноября.

По его словам, 5000 военнослужащих ливанской армии будут передислоцированы в район, к югу от реки Литани, чтобы взять его под контроль. В то же время политик сообщил, что это произойдет только после вывода израильских войск.

Министр также заявил, что, пока Израиль сохраняет контроль над ливанской территорией, вооруженным силам Ливана будет сложно противостоять "Хизбалле". Напомним, между Израилем и Ливаном сохраняются территориальные разногласия.

Бу Хабиб сообщил, что США могут сыграть важную роль в послевоенном восстановлении Ливана.