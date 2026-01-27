ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 27 января 2026 г., 23:00 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 23:00
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации еще одного боевика "Хизбаллы" на юге Ливана.
Боевик, ставший целью удара, занимался восстановлением военной инфраструктуры террористической организации в районе деревни Дир-Канун.
В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается: нахождение боевика в указанном районе является грубым нарушением условий соглашения между Израилем и правительством Ливана.