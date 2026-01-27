ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации еще одного боевика "Хизбаллы" на юге Ливана.

Боевик, ставший целью удара, занимался восстановлением военной инфраструктуры террористической организации в районе деревни Дир-Канун.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается: нахождение боевика в указанном районе является грубым нарушением условий соглашения между Израилем и правительством Ливана.