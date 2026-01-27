x
27 января 2026
|
последняя новость: 23:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 января 2026
|
27 января 2026
|
последняя новость: 23:28
27 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
ЦАХАЛ
Хизбалла
время публикации: 27 января 2026 г., 23:00 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 23:00
ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы" на юге Ливана
AP Photo/Leo Correa

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации еще одного боевика "Хизбаллы" на юге Ливана.

Боевик, ставший целью удара, занимался восстановлением военной инфраструктуры террористической организации в районе деревни Дир-Канун.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается: нахождение боевика в указанном районе является грубым нарушением условий соглашения между Израилем и правительством Ливана.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 января 2026

844-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии