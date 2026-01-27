x
Ближний Восток

ВВС США проводят на Ближнем Востоке масштабные учения "по проверке боеготовности"

США
Катар
Иран
время публикации: 27 января 2026 г., 17:20 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 17:55
ВВС США проводят на Ближнем Востоке масштабные учения "по проверке боеготовности"
The U.S. Air Force/South Korea Defense Ministry via AP

Центральное командование ВВС США (AFCENT) сообщило о начале многодневных военных учений, в ходе которых будут отрабатываться развертывание, рассредоточение и обеспечение боевой авиации в зоне ответственности Центрального командования.

Согласно заявлению военных, маневры позволят улучшить навыки быстрого перемещения самолетов и персонала, укрепят партнерские отношения в регионе и подготовят силы к гибкому реагированию на угрозы.

В ходе учений американские подразделения будут развернуты на нескольких аэродромах, где проверят процедуры быстрого размещения, взлета и посадки авиации с минимальной логистической поддержкой.

Командующий AFCENT генерал-лейтенант Дерек Франс отметил, что летчики продемонстрируют способность действовать в сложных условиях и выполнять боевые вылеты совместно с союзниками. Все мероприятия проходят с согласия принимающих стран и в координации с гражданскими и военными авиационными властями.

Отметим, что в Катаре проходят военные учения с участием всех государств, входящих в Совет сотрудничества Персидского залива. В 11-дневных маневрах участвуют ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман и Кувейт. План учений "Безопасность Персидского залива-4" предусматривает более 70 сценариев. Участники отрабатывают совместные действия по борьбе с терроризмом, по подавлению массовых беспорядков, противодействию киберугрозам, охране границ и ликвидации стихийных бедствий. Основной упор делается на взаимодействии между подразделениями, обмене информацией и готовности к быстрому развертыванию.

Учения, в которых также принимают участие США, завершатся 4 февраля.

Ближний Восток
