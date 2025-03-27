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Ближний Восток

Хуситы заявили, что обстреляли аэропорт Бен-Гурион, военную базу к югу от Яффо и американский флот

Хуситы
время публикации: 27 марта 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 15:19
Хуситы заявили, что обстреляли аэропорт Бен-Гурион, военную базу к югу от Яффо и американский флот
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Представитель йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа в специальном видеообращении заявил об ответственности террористической группировки за обстрел израильской территории.

Он заявил, что хуситы выпустили баллистическую ракету "Зульфикар" по аэропорту Бен-Гурион и "сверхзвуковую баллистическую ракету" "Фалястин-2" в направлении "военной цели к югу от Яффо". Напомним, ранее в четверг в центре Израиля прозвучали сирены "Цева Адом" – хуситы выпустили две баллистические ракеты по Израилю. Обе ракеты были перехвачены за пределами воздушного пространства еврейского государства.

Представитель хуситов также заявил, что "Ансар Аллах" атаковали баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и ударными беспилотниками "вражеские корабли" в Красном море, в первую очередь, авианосец "Гарри Трумэн". По его словам, "американские удары по Йемену лишь усилят решимость и стойкость йеменского народа".

Ближний Восток
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