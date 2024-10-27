Fars: число погибших в результате ударов ВВС Израиля по целям в Иране возросло до пяти
время публикации: 27 октября 2024 г., 16:39 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 16:42
Иранское информационное агентство Fars сообщило, что число погибших в результате ударов ВВС Израиля по целям в Иране возросло до пяти.
По данным Fars, скончался мирный гражданин, получивший тяжелые ранения в результате одной из атак в ночь на 26 октября.
Ранее иранская сторона заявляла о гибели четырех военнослужащих в результате израильских авиаударов.
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// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 27 октября 2024