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Ближний Восток

Fars: число погибших в результате ударов ВВС Израиля по целям в Иране возросло до пяти

время публикации: 27 октября 2024 г., 16:39 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 16:42
Fars: число погибших в результате ударов ВВС Израиля по целям в Иране возросло до пяти
AP Photo/Vahid Salemi

Иранское информационное агентство Fars сообщило, что число погибших в результате ударов ВВС Израиля по целям в Иране возросло до пяти.

По данным Fars, скончался мирный гражданин, получивший тяжелые ранения в результате одной из атак в ночь на 26 октября.

Ранее иранская сторона заявляла о гибели четырех военнослужащих в результате израильских авиаударов.

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