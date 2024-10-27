Fars: число погибших в результате ударов ВВС Израиля по целям в Иране возросло до пяти

Иранское информационное агентство Fars сообщило, что число погибших в результате ударов ВВС Израиля по целям в Иране возросло до пяти.

По данным Fars, скончался мирный гражданин, получивший тяжелые ранения в результате одной из атак в ночь на 26 октября.

Ранее иранская сторона заявляла о гибели четырех военнослужащих в результате израильских авиаударов.