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Ближний Восток

Каир предложил начать переговоры между Израилем и ХАМАСом с освобождения четырех заложников

время публикации: 27 октября 2024 г., 18:28 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 18:28
Каир предложил начать переговоры между Израилем и ХАМАСом с освобождения четырех заложников
AP Photo/Akira Suemori

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси обнародовал предложение, которое, как он верит, положит начало переговорам между Израилем и ХАМАСом о постоянном прекращении огня и освобождении заложников.

По словам ас-Сиси, предложение Египта включает освобождение четырех израильских заложников и "нескольких палестинских заключенных", увеличение потока гуманитарной помощи в сектор Газы и прекращение огня продолжительностью в 48 часов.

Каирская газета "Аль-Ахрам" пишет, что предложение было обнародовано на совместной конференции с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, проходившей во дворце "Аль-Иттихад".

Издание отмечает, что заявление было сделано в то время, когда в Каире проходит очередной раунд переговоров с участием Катара, США и Израиля.

Ближний Восток
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