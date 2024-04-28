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Ближний Восток

В понедельник ожидается прибытие переговорной группы ХАМАСа в Каир

время публикации: 28 апреля 2024 г., 20:07 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 20:07
Глава переговорной группы ХАМАСа Халиль аль-Хайя
AP Photo/Khalil Hamra

По информации агентства Reuters, в понедельник, 29 апреля, делегация ХАМАСа должна приехать в Каир для обсуждения соглашения с Израилем.

27 апреля глава переговорной группы ХАМАСа Халиль аль-Хайя сообщил о получении через посредников предложений Израиля. Согласно информации в израильских СМИ, в Каире расcчитывают получить ответ от ХАМАСа в течение 48 часов.

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