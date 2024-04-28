В понедельник ожидается прибытие переговорной группы ХАМАСа в Каир

По информации агентства Reuters, в понедельник, 29 апреля, делегация ХАМАСа должна приехать в Каир для обсуждения соглашения с Израилем.

27 апреля глава переговорной группы ХАМАСа Халиль аль-Хайя сообщил о получении через посредников предложений Израиля. Согласно информации в израильских СМИ, в Каире расcчитывают получить ответ от ХАМАСа в течение 48 часов.