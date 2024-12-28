Россия заявила, что США и Великобритании планируют атаки на ее военные базы в Сирии

Российская служба внешней разведки (СВР) заявила,что "спецслужбы США и Великобритании планируют атаки на российские военные базы в Сирии для обеспечения собственного доминирования в регионе", сообщает"Интерфакс".

"По поступающим в СВР сведениям, уходящая администрация США и руководство Великобритании после свержения президента Сирии Башара Асада нацелены не допустить стабилизации обстановки в этой стране. В более широком плане они ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке", – утверждается в сообщении СВР.

Этим планам якобы "препятствует военное присутствие России на Средиземноморском побережье Сирии, до сих пор выступающее значимым фактором региональной стабильности".

В заявлении СВР также говорится: "В Лондоне и Вашингтоне рассчитывают, что подобные провокации побудят Россию к эвакуации своих военных из Сирии. Одновременно новые сирийские власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов".