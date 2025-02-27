Бейрутская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", утверждает, что администрация США оказывает давление на ливанское правительство, чтобы добиться нормализации отношений между Ливаном и Израилем.

Согласно публикации, американский план делится на шесть пунктов, однако в реальности некоторые из них, направленные на вывод Ливана из-под иранского влияния, во многом повторяют друг друга.

"Аль-Ахбар" утверждает: США рассчитывали, что Израиль сможет уничтожить ливанское "сопротивление", однако этот план провалился, и задача была поручена новым властям Ливана во главе с президентом Жозефом Ауном. "Только сопротивление противодействовало поселенческим планам врага", – заявляется в публикации.

Второй пункт, осуществляемый совместно с Саудовской Аравией, предусматривает ликвидацию политического влияния "Хизбаллы". Третий – оказание давления на правительство, чтобы Ливан разорвал связи с Ираном. Он предусматривает закрытие иранского посольства и запрет иранцам на въезд в Ливан.

Четвертый, утверждает рупор "Хизбаллы", запретит Ирану оказывать группировке финансовую помощь. Согласно изданию, эта мера помешает восстановлению юга Ливана после войны. "Любые разговоры о том, что помощь должна быть прозрачной, – ложь", – говорится в статье.

Пятый пункт – американцы собираются взять под свой контроль все назначения в администрации, армии, судебной системе. Якобы, цель этого – создать условия для эксплуатации и распродажи богатств Ливана. Отмечается, что такое же давление испытывают и новые власти Сирии, которых также подталкивают к нормализации с Израилем.

Шестой пункт предусматривает ликвидацию лагерей палестинских беженцев, разоружение палестинских боевиков, аресты активистов, интеграцию палестинцев в ливанское общество и, в конечном счете, предоставление им гражданства Ливана.