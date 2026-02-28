CENTCOM о первом дне войны против Ирана: ущерб объектам США "минимален"

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что 28 февраля по распоряжению президента США началась операция "Эпическая ярость" (Epic Fury). По данным командования, в 01:15 по восточному времени США американские силы и силы партнеров приступили к ударам по целям, которые, как утверждается, "представляли неминуемую угрозу", с целью "демонтировать аппарат безопасности иранского режима".

Согласно заявлению CENTCOM, среди поражаемых целей – пункты управления и связи "Корпуса стражей исламской революции", элементы иранской системы ПВО, позиции запуска ракет и дронов, а также военные аэродромы.

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что президент "распорядился о решительных действиях", а военнослужащие различных родов войск "отвечают на призыв".

CENTCOM утверждает, что после первой волны ударов силы США и партнеров отразили сотни иранских ракетных и беспилотных атак. Сообщений о погибших или получивших боевые ранения американских военнослужащих нет, ущерб объектам США "минимален" и не повлиял на операции.

Отдельно отмечается, что в первые часы операции применялись высокоточные средства поражения, запускаемые с воздуха, суши и моря, а Task Force Scorpion Strike впервые в боевых условиях задействовала дешевые одноразовые ударные беспилотники.

В CENTCOM подчеркивают, что операция сопровождается крупнейшей региональной концентрацией американской военной мощи за поколение.