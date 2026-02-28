x
Ближний Восток

СМИ: убиты четверо высокопоставленных сотрудников министерства разведки Ирана

Война с Ираном
время публикации: 28 февраля 2026 г., 20:36 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 20:49
AP Photo/Vahid Salemi

Издание Iran International утверждает, со ссылкой на собственные источники, что в результате атак убиты четверо высокопоставленных сотрудников министерства разведки Ирана.

Это Джавад Пурхоссейн, глава подразделения внешней разведки, Мохаммад Реза Баджестани, глава подразделения безопасности, Али Хейрандиш, глава подразделения по борьбе с терроризмом, и Саид Эхья Хамиди, советник по вопросам войны с Израилем.

Источник в Иране: убиты некоторые командиры КСИР и политики