28 февраля 2026
Израиль

Министр обороны Исраэль Кац объявил, что "Израиль начал превентивную атаку против Ирана"

Война с Ираном
время публикации: 28 февраля 2026 г., 08:19 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 08:36
Исраэль Кац
Chaim Goldberg/FLASH90

Министр обороны Исраэль Кац объявил, что "Израиль начал превентивную атаку против Ирана". Он объявил о введении особого и немедленного чрезвычайного положения на всей территории страны.

"Израиль начал превентивную атаку против Ирана с целью устранения угроз в адрес Государства Израиль, – заявил он. – В связи с этим в ближайшее время ожидается атака ракетами и БПЛА по Израилю и его гражданскому населению".

Исраэль Кац подписал особый указ, согласно которому на всей территории страны немедленно вводится особое чрезвычайное положение в тылу.

Израиль
