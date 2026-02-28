Ракетная тревога по всему Израилю

В 8:13 утра 28 февраля ракетная тревога прозвучала по всему Израилю.

ЦАХАЛ оповестил: "В последние минуты по всей стране прозвучала тревога, и на мобильные телефоны было разослано предварительное предупреждение от Командования тыла, необходимо находиться вблизи охраняемой зоны. Это упреждающее предупреждение, направленное на информирование населения о возможности ракетного обстрела нашей территории. ЦАХАЛ подчеркивает, что в настоящее время нет необходимости оставаться в охраняемых зонах".

Министр обороны Исраэль Кац объявил, что "Израиль начал превентивную атаку против Ирана". Он объявил о введении особого и немедленного чрезвычайного положения на всей территории страны. "Израиль начал превентивную атаку против Ирана с целью устранения угроз в адрес Государства Израиль, – заявил он. – В связи с этим в ближайшее время ожидается атака ракетами и БПЛА по Израилю и его гражданскому населению".

Исраэль Кац подписал особый указ, согласно которому на всей территории страны немедленно вводится особое чрезвычайное положение в тылу.

Командование тылом Израиля сообщает, что с 8 утра 28 февраля все районы страны переводятся в режим "только необходимая деятельность". В рамках обновленных указаний вводятся: запрет на проведение образовательных мероприятий, запрет массовых собраний, а также запрет на работу большинства предприятий и организаций, за исключением жизненно важных служб.

Издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает: "США участвовали в сегодняшних утренних ударах по Ирану совместно с Израилем".

Судя по имеющимся данным, нанесены и продолжают наноситься удары по основным стратегическим и военным объектам Ирана.

Однако Центральное командование армии США (CENTCOM), ответственное за действия американских войск в регионе, пока не дает официальных комментариев.