Иранские СМИ сообщают о взрывах в разных районах страны

Информационное агентство Fars сообщило о трех взрывах в центре Тегерана, а также о столбах дыма в некоторых районах города.

Иранские СМИ сообщили о взрывах в городах Кум, Исфахан, Кередж и Керманшах.

Воздушное пространство Ирана закрыто.

Согласно сообщению информационного агентства "Сабрин", связанного с проиранскими ополчениями, взрывы были слышны также в Тебризе. Параллельно сообщается, что атакованными объектами в Тегеране стали министерство разведки, министерство обороны, офис верховного лидера Али Хаменеи, организация по атомной энергии Ирана и другие.

Иранские СМИ сообщили о том, что в некоторых районах восточного и западного Тегерана были отключены линии мобильной связи, а интернет-связь в отдельных местах была слабой.