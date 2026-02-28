Иранские СМИ сообщают о взрывах в разных районах страны
время публикации: 28 февраля 2026 г., 09:12 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 09:23
Информационное агентство Fars сообщило о трех взрывах в центре Тегерана, а также о столбах дыма в некоторых районах города.
Иранские СМИ сообщили о взрывах в городах Кум, Исфахан, Кередж и Керманшах.
Воздушное пространство Ирана закрыто.
Согласно сообщению информационного агентства "Сабрин", связанного с проиранскими ополчениями, взрывы были слышны также в Тебризе. Параллельно сообщается, что атакованными объектами в Тегеране стали министерство разведки, министерство обороны, офис верховного лидера Али Хаменеи, организация по атомной энергии Ирана и другие.
Иранские СМИ сообщили о том, что в некоторых районах восточного и западного Тегерана были отключены линии мобильной связи, а интернет-связь в отдельных местах была слабой.