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    Ближний Восток

    Иран: Россия согласилась передать свои средства ПВО в Сирии армии Асада

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    Иран: Россия согласилась передать свои средства ПВО в Сирии армии Асада
    AP Photo/Ariel Schalit

    Иранское информационное агентство "Тасним" утверждает, что в ходе состоявшейся в Дамаске встречи сирийского, российского и иранского военного руководства было достигнуто соглашение о передаче армии Башара Асада российских систем ПВО С-300 и С-400.

    Следует отметить, что до сих пор сирийцы самостоятельно могли пользоваться только старыми системами С-200. С-300 формально были переданы Сирии, однако их контролировали российские операторы. С-400 находятся в полном распоряжении российских сил в Сирии, прикрывая базы в Тартусе и Латакии.

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    До недавнего времени ни С-300, ни С-400 против израильских самолетов не применялись, но на этой неделе министр обороны Бени Ганц сообщил, что около двух месяцев назад был осуществлен пуск из батареи С-300 по самолетам, атаковавшим цели в районе Дамаска. По словам Ганца, речь идет об одноразовом инциденте и радар батареи не зафиксировался на израильском самолете.

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    В случае передачи С-300 и С-400 под полный контроль сирийцам, они смогут применять их против израильских ВВС. Но при этом батареи С-300 и С-400 станут легитимной целью для ЦАХАЛа, который до сих пор воздерживался от ударов по этим зенитно-ракетным системам, соблюдая договоренности с командованием российской армии.

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