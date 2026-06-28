COGAT: на севере сектора Газы открылся новый медицинский центр ОАЭ

Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT) сообщил об открытии нового медицинского центра Объединенных Арабских Эмиратов на севере сектора Газы. Центр был открыт на прошлой неделе при полном сотрудничестве с Израилем.

В публикации в соцсети X COGAT отмечает, что центр будет оказывать необходимую медицинскую помощь гражданскому населению Газы и сможет принимать до 500 пациентов в день.

Это второй медицинский центр, открытый Объединенными Арабскими Эмиратами в секторе Газы при координации с COGAT. Он пополнил список из десятков действующих в секторе полевых госпиталей, клиник и медицинских центров.