COGAT: на севере сектора Газы открылся новый медицинский центр ОАЭ
время публикации: 28 июня 2026 г., 16:17 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 16:17
Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT) сообщил об открытии нового медицинского центра Объединенных Арабских Эмиратов на севере сектора Газы. Центр был открыт на прошлой неделе при полном сотрудничестве с Израилем.
В публикации в соцсети X COGAT отмечает, что центр будет оказывать необходимую медицинскую помощь гражданскому населению Газы и сможет принимать до 500 пациентов в день.
Это второй медицинский центр, открытый Объединенными Арабскими Эмиратами в секторе Газы при координации с COGAT. Он пополнил список из десятков действующих в секторе полевых госпиталей, клиник и медицинских центров.
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