COGAT сообщил об открытии 9 июня КПП "Керем Шалом" для доставки гуманитарных грузов в Газу

Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT) объявил, что контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" будет открыт во вторник, 9 июня, для доставки гуманитарных грузов в Газу.

КПП "Керем Шалом" и "Рафиах" были закрыты 8 июня после ракетного обстрела Израиля из Ирана. COGAT заявлял, что это связано с мерами безопасности, при этом в сообщении говорилось, что "ожидается, что закрытие переходов не повлияет на гуманитарную ситуацию в секторе Газы".