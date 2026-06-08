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Израиль

COGAT сообщил об открытии 9 июня КПП "Керем Шалом" для доставки гуманитарных грузов в Газу

ЦАХАЛ
Израиль
Газа
Правительство
время публикации: 08 июня 2026 г., 19:40 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 19:40
COGAT сообщил об открытии 9 июня КПП "Керем Шалом" для доставки гуманитарных грузов в Газу
Abed Rahim Khatib/Flash90

Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT) объявил, что контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" будет открыт во вторник, 9 июня, для доставки гуманитарных грузов в Газу.

КПП "Керем Шалом" и "Рафиах" были закрыты 8 июня после ракетного обстрела Израиля из Ирана. COGAT заявлял, что это связано с мерами безопасности, при этом в сообщении говорилось, что "ожидается, что закрытие переходов не повлияет на гуманитарную ситуацию в секторе Газы".

Израиль
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