Израиль: отказ "Врачей без границ" передать данные сотрудников вызывает подозрение о связи с ХАМАСом

Офис Координатора действий правительства на палестинских территориях (COGAT) опубликовал в соцсети X заявление, в котором отверг публичные утверждения организации "Врачи без границ" (MSF) о безуспешных попытках наладить диалог с израильскими властями по вопросу регистрации персонала и продолжения работы в секторе Газа.

В COGAT заявляют, что организация "Врачи без границ" "официально не обращалась к израильским властям" и не передала список местных сотрудников, несмотря на то, что ранее объявляла о намерении сделать это. В офисе подчеркнули, что эффективная гуманитарная координация "основана на прозрачности, профессиональном взаимодействии и добросовестности", а публичные заявления "не могут заменить формальные процессы".

В тексте также утверждается, что "Врачи без границ" "продолжают играть в игры на публику" вместо соблюдения процедуры регистрации. По версии COGAT, отказ предоставить базовую информацию о персонале "вызывает серьезные вопросы" относительно возможного сотрудничества сотрудников этой организации с ХАМАСом.

В завершение COGAT заявила, что Израиль "остается привержен" содействию гуманитарной деятельности в Газе через одобренные гуманитарные организации, чтобы предотвратить "злоупотребление гуманитарными механизмами" со стороны террористических структур.

Отметим, что организация "Врачи без границ" объявила 30 января об отказе предоставить Израилю список сотрудников в секторе Газы и на Западном берегу из-за невозможности получить от Израиля гарантии безопасности своих сотрудников.