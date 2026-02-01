x
01 февраля 2026
|
последняя новость: 17:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 февраля 2026
|
01 февраля 2026
|
последняя новость: 17:58
01 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Израиль: отказ "Врачей без границ" передать данные сотрудников вызывает подозрение о связи с ХАМАСом

Газа
ЦАХАЛ
ХАМАС
Израиль
время публикации: 01 февраля 2026 г., 17:23 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 17:23
Израиль: отказ "Врачей без границ" передать данные сотрудников вызывает подозрение о связи с ХАМАСом
Abed Rahim Khatib/Flash90

Офис Координатора действий правительства на палестинских территориях (COGAT) опубликовал в соцсети X заявление, в котором отверг публичные утверждения организации "Врачи без границ" (MSF) о безуспешных попытках наладить диалог с израильскими властями по вопросу регистрации персонала и продолжения работы в секторе Газа.

В COGAT заявляют, что организация "Врачи без границ" "официально не обращалась к израильским властям" и не передала список местных сотрудников, несмотря на то, что ранее объявляла о намерении сделать это. В офисе подчеркнули, что эффективная гуманитарная координация "основана на прозрачности, профессиональном взаимодействии и добросовестности", а публичные заявления "не могут заменить формальные процессы".

В тексте также утверждается, что "Врачи без границ" "продолжают играть в игры на публику" вместо соблюдения процедуры регистрации. По версии COGAT, отказ предоставить базовую информацию о персонале "вызывает серьезные вопросы" относительно возможного сотрудничества сотрудников этой организации с ХАМАСом.

В завершение COGAT заявила, что Израиль "остается привержен" содействию гуманитарной деятельности в Газе через одобренные гуманитарные организации, чтобы предотвратить "злоупотребление гуманитарными механизмами" со стороны террористических структур.

Отметим, что организация "Врачи без границ" объявила 30 января об отказе предоставить Израилю список сотрудников в секторе Газы и на Западном берегу из-за невозможности получить от Израиля гарантии безопасности своих сотрудников.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2026

"Врачи без границ" приняли условия Израиля и продолжат работу в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 января 2026

WP: Европейцы и американцы, жертвующие на помощь Газе, невольно финансируют ХАМАС