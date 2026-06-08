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Израиль

COGAT: после ракетного обстрела из Ирана закрыты КПП на границе с сектором Газы

Газа
время публикации: 08 июня 2026 г., 00:56 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 01:06
COGAT: после ракетного обстрела из Ирана закрыты КПП на границе с сектором Газы
Israel Hadari/Flash90

Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT) объявил, что в связи с ракетным обстрелом из Ирана было принято решение о введении ряда мер безопасности.

В их числе – закрытие КПП на границе с сектором Газы, включая переходы "Керем Шалом" и "Рафиах", до особого распоряжения. "Ожидается, что закрытие переходов не повлияет на гуманитарную ситуацию в секторе Газы", – говорится в сообщении.

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