COGAT: после ракетного обстрела из Ирана закрыты КПП на границе с сектором Газы

Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT) объявил, что в связи с ракетным обстрелом из Ирана было принято решение о введении ряда мер безопасности.

В их числе – закрытие КПП на границе с сектором Газы, включая переходы "Керем Шалом" и "Рафиах", до особого распоряжения. "Ожидается, что закрытие переходов не повлияет на гуманитарную ситуацию в секторе Газы", – говорится в сообщении.