Не менее 14 человек погибли при крушении вертолета возле НПЗ в Саудовской Аравии
время публикации: 28 июня 2026 г., 15:36 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 15:36
Не менее 14 человек погибли в результате крушения вертолета компании Saudi Aramco в Рас-Тануре, сообщили власти Саудовской Аравии.
Разбившийся вертолет принадлежал Saudi Aramco. Причины катастрофы пока неизвестны, начато расследование.
Рас-Танура, где произошла катастрофа, является местом расположения крупнейшего на Ближнем Востоке нефтеперерабатывающего завода, которым управляет Saudi Aramco. Этот НПЗ подвергся ударам со стороны Ирана во время недавней войны.
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