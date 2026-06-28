Не менее 14 человек погибли при крушении вертолета возле НПЗ в Саудовской Аравии

Не менее 14 человек погибли в результате крушения вертолета компании Saudi Aramco в Рас-Тануре, сообщили власти Саудовской Аравии.

Разбившийся вертолет принадлежал Saudi Aramco. Причины катастрофы пока неизвестны, начато расследование.

Рас-Танура, где произошла катастрофа, является местом расположения крупнейшего на Ближнем Востоке нефтеперерабатывающего завода, которым управляет Saudi Aramco. Этот НПЗ подвергся ударам со стороны Ирана во время недавней войны.