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Ближний Восток

Евросоюз снял санкции с Сирии

Сирия
Европейский Союз
время публикации: 28 мая 2025 г., 14:59 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 14:59
Евросоюз снял санкции с Сирии
AP Photo/Kena Betancur

В среду, 28 мая, Европейский Союз объявил о снятии всех экономических санкций с Сирии, а также об исключении из "черных списков" 24 структур этой страны, включая Центробанк.

"Совет ЕС принял юридические документы об отмене всех экономических ограничительных мер против Сирии, за исключением тех, которые основаны на соображениях безопасности. Также из черного списка исключены 24 компании, включая Центробанк Сирии и компании, работающие в сфере нефтедобычи и переработки хлопка", – сказано в заявлении ЕС.

Напомним, что 24 мая США временно приостановили действие санкций против Сирии – на 180 дней. Цель этого решения: обеспечить Сирию электроэнергией, водой и гуманитарной помощью, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Ближний Восток
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