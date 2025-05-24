США объявили о приостановке санкций против Сирии

В ночь на 24 мая стало известно, что США временно приостановили действие санкций против Сирии. Пока санкции приостановлены на 180 дней. Цель этого решения: обеспечить Сирию электроэнергией, водой и гуманитарной помощью, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

В тексте заявления Рубио сказано: "В соответствии с обещанием президента ослабить санкции в Сирии я выпустил 180-дневное освобождение от обязательных санкций... Эти освобождения будут способствовать обеспечению электроэнергией, энергией, водой и санитарией и позволят более эффективно оказывать гуманитарную помощь по всей Сирии".

По словам Рубио, решение приостановить действие санкций стало первым шагом к новым отношениям между США и Сирией. При этом было подчеркнуто, что президент США Дональд Трамп ждет от Дамаска ответных "быстрых шагов".

"Президент ясно дал понять, что ожидает, что за данным облегчением последуют быстрые шаги сирийского правительства по важным политическим приоритетам", – говорится в тексте заявления Рубио.

Одновременно стало известно, что министерство финансов США в соответствии с новой лицензией, разрешающей операции с Сирией, снял санкции с сирийских авиалиний, ряда банков и судоходных компаний, но при этом отметил, что транзакции для РФ, Ирана и КНДР остаются запрещенными. В приложении к лицензии перечисляются компании, организации и лица, с которыми теперь разрешены транзакции, среди них авиакомпания Syrian Arab Airlines, Коммерческий банк Сирии, Центральный банк Сирии, Сирийская газовая компания, Сирийская нефтяная компания, порт Латакии, минэнерго Сирии и министерство туризма Сирии, передает РИА Новости.

14 мая президент США Дональд Трамп, который находился с визитом в Саудовской Аравии, встречался с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа – бывшим лидером суннитских боевиков. В ходе этой встречи, помимо прочего, обсуждался вопрос о возможности снятия американских санкций с Сирии.