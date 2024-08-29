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Ближний Восток

В Исфахане прогремел взрыв на одном из объектов КСИР

время публикации: 29 августа 2024 г., 01:26 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 01:26
В Исфахане прогремел взрыв на одном из объектов КСИР
AP Photo/Vahid Salemi

В Исфахане на одном из объектов Корпуса стражей Исламской революции прогремел взрыв. Об этом сообщил вещающий из Лондона телеканал Iran International.

В заявлении КСИР говорится, что причиной взрыва в "лаборатории" была утечка газа. В результате этого инцидента погиб один человек и 10 получили травмы.

Редакция телеканала Iran International обратила внимание на то, что в заявлении КСИР для жертвы взрыва использовано слово "шахид".

В Исфахане находятся несколько военных объектов, в том числе исследовательский центр Shahed Aviation Industries, занимающийся разработкой беспилотников "Шахед", а также объекты, связанные с ядерной программой Ирана.

Ближний Восток
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