Прекращены спасательные работы на месте затопления атакованного хуситами греческого сухогруза

В южной части акватории Красного моря завершены поисково-спасательные работы на месте гибели потопленного хуситами греческого сухогруза Eternity C. 11 человек из находившихся на борту по-прежнему считаются пропавшими без вести. Четверо погибли, еще несколько были спасены.

Несколько дней назад хуситы сообщили, что удерживают часть экипажа, однако никаких доказательств предъявлено не было. Всего на борту судна находилось 25 человек: 22 члена экипажа, один из которых – гражданин России, а остальные – филиппинцы, и три охранника.

Нападение на сухогруз, шедший под флагом Либерии, было совершено 7 июля в 94 километрах от Ходейды – основной базы йеменских шиитов. При атаке были задействованы ракеты и беспилотники. Зафиксировано пять попаданий. Судну был нанесен значительный ущерб, через сутки оно затонуло.

Как сообщает The Wall Street Journal, экипаж судна более 48 часов отбивался от боевиков на катерах, вооруженных ракетами и дронами, и пытались добиться получения военной помощи. Однако, согласно изданию, ни американские, ни общеевропейские, ни британские силы, действующие в акватории Красного моря, на помощь не пришли.