Ливано-израильские переговоры возобновятся 30 июня

Саудовское издание "Аль-Хадат" пишет со ссылкой на представителя американской администрации, что ливано-израильские переговоры в Вашингтоне возобновятся уже 30 июня. Их цель – подписание соглашения между странами.

Европейский союз заявил о поддержке подписанного Израилем и Ливаном рамочного соглашения: "Это крайне позитивный и необходимый шаг на пути к де-эскалации конфликта и достижению мира между двумя государствами. Однако нельзя допустить, чтобы оно осталось на бумаге".

Представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Аннуни заявил о выделении ливанской армии 100 миллионов долларов в рамках поддержки усилий правительства Ливана по укреплению суверенитета и государственных институтов.

Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи заявил, что приоритетом по-прежнему является обеспечение полного вывода израильской армии с ливанской территории, занятие южных областей ливанской армией и реализация плана государственной монополии на владение оружием.