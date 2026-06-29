В Катаре временно запретили выход в море прогулочных и рыболовных судов

Министерство транспорта Катара объявило 29 июня о временном запрете на выход в море прогулочных и рыболовных судов.

Как сообщает The Peninsula, исключение сделано для судов, подпадающих под действие международных морских конвенций и работающих по действующим правилам.

Ведомство назвало решение мерой предосторожности, принятой в координации с органами безопасности. Причина запрета не сообщается.

Накануне МВД Катара сообщило, что гражданин страны погиб от осколочных ранений на частном морском судне в результате "военных действий в регионе". Еще один человек был ранен и доставлен в больницу.