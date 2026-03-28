Реза Пехлеви призвал не заключать сделку с нынешними властями Ирана

Наследник иранского престола принц Реза Пехлеви призвал США не заключать соглашение с нынешним руководством Исламской республики Иран. Выступая 28 марта на конференции консерваторов в Грейпвайне (штат Техас), он заявил, что переговоры с действующими властями Ирана лишь отсрочат угрозу для США.

По словам Пехлеви, нынешние иранские лидеры будут использовать переговоры только для того, чтобы выиграть время. Он также заявил о намерении вновь призвать иранцев выйти на уличные протесты.

Reuters отмечает, что выступление Пехлеви было тепло встречено консервативной американской аудиторией и частью ирано-американцев, которые скандировали "Да здравствует король".

65-летний Реза Пехлеви продвигает себя как наиболее реального кандидата на роль главы переходного правительства в случае смены власти в Иране, однако оппозиция остается раздробленной, а президент США Дональд Трамп ранее выражал скепсис по поводу его перспектив.

Напомним, что неделю назад Реза Пехлеви призывал США и Израиль воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.