После израильского удара правительство Ирана предложило утроить военные расходы

Пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохаджерани заявила, что в качестве ответа на "израильскую агрессию" иранский оборонный бюджет будет увеличен на 200% – то есть в три раза.

"Сионистский режим нарушает международное право, нарушая суверенитет нашего воздушного пространства, убивая наших граждан. Но Израиль ошибается, думая, что такими действиями оно расколет наш народ. Наше единство только крепчает", – цитирует чиновницу агентство "Тасним".

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, иранский военный бюджет нынешнего года, заканчивающегося весной, составляет 16,4 миллиарда долларов, а годом ранее он составлял 10,3 миллиарда долларов.