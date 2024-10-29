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Ближний Восток

После израильского удара правительство Ирана предложило утроить военные расходы

время публикации: 29 октября 2024 г., 12:56 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 12:58
Пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохаджерани
Wikipedia.org. Фото: Seyed Saeed Reza Razavi / Mehr News Agency

Пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохаджерани заявила, что в качестве ответа на "израильскую агрессию" иранский оборонный бюджет будет увеличен на 200% – то есть в три раза.

"Сионистский режим нарушает международное право, нарушая суверенитет нашего воздушного пространства, убивая наших граждан. Но Израиль ошибается, думая, что такими действиями оно расколет наш народ. Наше единство только крепчает", – цитирует чиновницу агентство "Тасним".

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, иранский военный бюджет нынешнего года, заканчивающегося весной, составляет 16,4 миллиарда долларов, а годом ранее он составлял 10,3 миллиарда долларов.

Ближний Восток
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